Der EU-Wahlkampf geht jetzt ins Finale

Europa und Eis

Danach ging es weiter nach Neusiedl am See, wo man mit ihr bei einem Eis über Europa diskutieren konnte. Heute ist noch die Spitzenkandidatin der ÖVP, Vanessa Tuder, zum Wahlkampfabschluss im Burgenland zu Gast. Am Sonntag sind dann die Wähler am Wort.