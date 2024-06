Kulinarische Botschafter für Österreich in Paris

Die Betreuung des Österreich-Hauses bedeutet Hunderte Gäste und verlangt den Schülern einiges an Können, Engagement und Stressresistenz ab. Scheu, all das unter Beweis zu stellen, haben die Jungen nicht. Wie für die Teilnehmer der Paralympics sind die Tage in Paris für sie „das Highlight des Jahres“. So viel Sports- und Teamgeist machen sie zu unseren Wienern der Woche.