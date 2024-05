Rettungshund: Cara und ihr „Loki“ sind Weltmeister

Wien darf sich über einen Weltmeistertitel freuen: nicht in einer Sportart, sondern in noch viel Wichtigerem: Rettungshund „Loki“ und sein Frauerl Cara, beide für die Wiener Berufsfeuerwehr tätig, wurden als das beste Team beim Kräftemessen für Rettungshunde ausgezeichnet, und das noch dazu in der schwierigsten Disziplin.