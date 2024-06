Notlage auf Autobahn: Das sollten Sie (nicht) tun

Theoretisch wissen wir es ja alle: Das Wichtigste in Notsituationen ist, die Ruhe zu bewahren und nicht in Panik auszubrechen. Das kann man grundsätzlich dann besser, wenn man sich schon vor dem Ernstfall mit Regelungen, Möglichkeiten und richtigen Vorgängen in solchen Situationen auseinandergesetzt hat. So hat man für den Anlassfall gleich im Hinterkopf, was man tun kann bzw. muss.