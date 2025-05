Trifft der Formel-1-Mythos jetzt auch Verstappen?

„Zusätzlicher Vorteil“

Der Mythos, dass Väter in der Formel 1 langsamer werden, wird von Hülkenberg klar zurückgewiesen. „Urteilt selbst. Ich denke, jeder ist offensichtlich anders, aber persönlich kann ich nur für mich sprechen, ich fühle nicht, dass das der Fall ist. Sobald wir ins Auto steigen, das Visier herunterklappen und losfahren, vergesse ich, was draußen vor sich geht, weil wir einfach so fokussiert und so darauf ausgerichtet sind, zu performen“, erklärt der 37-jährige Deutsche und sieht eher nur Positives. „Ich persönlich habe das Gefühl, es ist ein zusätzlicher Vorteil, weil es mir so viel außerhalb der Arbeit und außerhalb der Formel 1 gegeben hat. Ich würde sogar sagen, es hat mir geholfen“, schlussfolgerte er.