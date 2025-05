Drama am Erdbeerfeld: „Hoffe, dass es gut ausgeht“

Nach dem schrecklichen Unfall in Taiskirchen im Innkreis sitzt der Schock in der ganzen Gemeinde tief. Am Mittwochabend verletzte sich dort ein 45-jähriger Landwirt bei einem Arbeitsunfall schwerst, schwebt seither in Lebensgefahr. „Ich hoffe, dass es gut ausgeht“, so der Bürgermeister der kleinen Gemeinde.