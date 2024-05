Exekutive warnt erneut vor falschen Polizisten

Die Masche ist nicht neu, doch offenbar immer wieder erfolgreich. Dreiste Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus. Sie erzählen, dass nahe Angehörige in schwere Verkehrsunfälle verwickelt sind. Den Schockmoment am anderen Ende der Leitung nutzen sie dann, um Geld abzuzocken.