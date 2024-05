Deutschland verzeichnet immer mehr Cyberangriffe

Die Zahl der Cyber-Angriffe aus dem Ausland auf Einrichtungen und Personen in Deutschland ist im Jahr 2023 deutlich gestiegen. Wie die deutsche Innenministerin Nancy Faeser am Montag mitteilte, nahmen die Attacken, bei denen sich Täter im Ausland oder an einem unbekannten Ort aufhielten, 2023 um 28 Prozent zu.