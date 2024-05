Sprudelnde Jobaussichten in Eisenstadt-Umgebung

Einschulung in Wien

Vorausgesetzt wird die Bereitschaft, in der Zeit bis zum Start der Produktion in Müllendorf nach Wien zu pendeln, wo die neuen Mitarbeiter angelernt werden. Die Übersiedlung der Sektproduktion von Wien nach Müllendorf soll im ersten Halbjahr 2025 erfolgen und bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein. „Der Arbeitsort wäre somit ab Mitte 2025 fix in Müllendorf“, wird vonseiten des Unternehmens betont.