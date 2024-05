Social Media in Australien nun Fall fürs Parlament

Die australische Regierung befindet sich derzeit bereits in einem Rechtsstreit mit Elon Musks X wegen einer behördlichen Anordnung, mit der die Plattform aufgefordert wurde, Videos von der Messerstecherei auf einen Bischof der assyrischen Gemeinde in Sydney im vergangenen Monat zu löschen. X gab an, die Beiträge für australische Nutzer gesperrt zu haben. Der australische Beauftragte für elektronische Sicherheit betonte jedoch, dass die Inhalte für alle Nutzer entfernt werden sollten, da sie explizite Gewalt zeigten. Musk veröffentlichte daraufhin Memes, in denen er den Premier Albanese kritisiert und die Entscheidung der Regierung als Zensur bezeichnet.