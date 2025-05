Rasendünger im Test: Wer wächst über sich hinaus?

Dieser empfängt mich wie jedes Jahr vielmehr in trockenem Braun anstatt in saftigem Grün. Logisch, immerhin setzen kalte Wintermonate jedem Rasen zu. Unter acht Grad reduziert sich die Photosynthese der Pflanzen. Gepaart mit Staunässe, kommt es zu Verfärbungen bis hin zu (Schnee-)Schimmel. Von Pilzen bleibt mein Gras heuer verschont, vielmehr wirkt es teils strohig. Was also tun?