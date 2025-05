„Dann wollen wir eben als Achter in den Europacup“

Ob der Wiener morgen gegen den LASK in der Startelf stehen wird, ist aber ungewiss. Trainer Schmid setzte den Unterschiedsspieler zuletzt immer wieder auf die Bank. Wie im Cupfinale. „Es ist keine leichte Situation für mich. Auch in diesem Finale nur von der Bank zu kommen, hat schon weh getan“, gesteht Prokop, der am Platz, wenn er spielte, oft Glanzlichter setzte. „Wir haben aber viele gute Offensivspieler, die alle spielen wollen. Doch die Plätze sind rar, da findet man sich schnell auf der Bank wieder“, weiß der Ex-Deutschland-Legionär, der aber auch sagt. „Ich habe natürlich für mich den Anspruch immer zu spielen, kann es allerdings nur bedingt beeinflussen. So kann ich eh nur die Antwort am Platz geben“, so Prokop, der seine Zukunft in Hartberg mit der Verlängerung bis 2026 vorerst geklärt hat. Und dann?