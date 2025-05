Schwester (18) geprügelt: „Hat mich provoziert“

Ehemann herrscht Angeklagte an

Was für ein Umgangston in der Familie gepflegt wird, präsentiert auch der Ehemann der Angeklagten. Er sei bei der Eskalation in der Wiener Wohnung dabei gewesen sein. Immer wieder herrscht er seine Frau an, glänzt auch gegenüber der Richterin nicht mit respektvollem Verhalten. Und liefert eine gänzlich andere Version, als die 31-Jährige: „Meine Frau hat nichts gemacht. Die kleine Schwester weiß, dass sie im Gefängnis war und wollte ihr Probleme machen. Sie ist eifersüchtig.“

Weil gerade das Opfer nicht zum Prozess kam, muss auf Anfang September vertagt werden.