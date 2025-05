Switch 2 soll sich 15 Millionen Mal verkaufen

Die für Juni geplante Markteinführung der Switch 2 soll Nintendo mehr Geld in die Kassen spülen. Der japanische Konzern peilt im Bilanzjahr 2025/26 (per Ende März) einen Anstieg des Betriebsgewinns um 13 Prozent auf 320 Milliarden Yen an, nachdem er im Vorjahr um 46,6 Prozent eingebrochen war, wie Nintendo am Donnerstag mitteilte.