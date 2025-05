Deutscher Rapper Xatar mit 43 Jahren gestorben

Wegbegleiter trauern um eine der „größten Rap-Legenden“

In den sozialen Netzwerken trauern Wegbegleiter und Fans. Seine frühere Managerin Marina Buzunashvilli schrieb in einer Instagram-Story: „Bis wir uns wiedersehen.“ Rapper-Kollege Farid Bang (38) bestätigte den Tod ebenfalls via Instagram mit einem emotionalen Posting. Schrieb: „Möge deine Seele in Frieden ruhen, mein aufrichtiges Beileid an deine Familie. Du hast Deutschrap als eine der größten Rap-Legenden verlassen, ich werde dich immer gut in Erinnerung behalten.“