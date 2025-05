„Meine letzten zwei Spiele als Leverkusen-Trainer“

Am Sonntag also bestreitet der „Professor“, wie ihn der Klub in einem Abschiedsposting bezeichnet, sein letztes Heimspiel mit Bayer. Borussia Dortmund gastiert. Für Xabi Alonso wird‘s emotional werden. Zumal er am Freitag bei einer Pressekonferenz verkündete: Das war‘s! Nach zweieinhalb Jahren – und dem Double-Gewinn im Vorjahr – sagt Alonso Leverkusen Adieu.