Strafverteidiger warnen vor Messenger-Überwachung

Die VÖStV hält dazu nun fest, „dass derzeit nur politische Forderungen bekannt sind, jedoch kein offizieller Vorschlag in technischer und vor allem grundrechtlicher Hinsicht“. In ihren nunmehr im Anschluss an den Strafverteidigertag in Graz gefassten Beschlüssen verlangt die Vereinigung jedenfalls ein Verwertungsverbot für Beweisergebnisse ausländischer Ermittlungsbehörden, „deren rechtsstaatliches Zustandekommen von Seiten des übermittelnden Staates nicht von Beginn an vollständig – mitsamt den Rohdaten – offengelegt wird“, wie VÖStV-Präsident Philipp Wolm bekräftigte.

VÖStV fordert eigene Suchtmitteltherapie-Justizanstalt

Was die Suchtmittelkriminalität betrifft, verlangt der VÖStV „eine systemkohärente Fortführung der Entkriminalisierung von Cannabis-Konsumenten“. Bei Personen, die Cannabis ausschließlich zum Eigenkonsum verwenden, sollen demnach die Diversionsbestimmungen des Suchtmittelgesetzes (SMG) sowie die „Therapie statt Strafe“-Maßnahmen intensiviert und ausgebaut werden. Die Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger wollen außerdem eine eigene Justizanstalt mit Schwerpunkt Suchtmitteltherapie.