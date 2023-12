Karner will Messenger-Überwachung in Handygesetz

„Es würde Sinn machen, das gleich in einem abzuarbeiten“, so Karner. Der Wunsch der Exekutive, bei ihren Ermittlungen auch auf Messenger-Dienste zugreifen zu können, ist nicht neu. Karner verweist auf einen entsprechenden Passus im Regierungsprogramm. Österreich sei das einzige Land in der Europäischen Union, das nicht über entsprechende Möglichkeiten verfüge.