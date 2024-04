Kocher bewirbt sich als Nationalbank-Gouverneur

„Krone“: Niederösterreichs IV-Präsident preschte mit der Forderung vor, die wöchentliche Arbeitszeit auf 41 Stunden pro Woche zu erhöhen. Die SPÖ fordert die 32-Stunden-Woche und die Österreicher selbst würden laut einer neuen Studie am liebsten 33,3 Stunden pro Woche arbeiten. Was ist denn Ihrer Meinung nach am besten?

Martin Kocher: Es hängt ganz davon ab, wie die Arbeit in verschiedenen Bereichen und Branchen aussieht. Wir haben eine große Bandbreite an Kollektivverträgen mit wöchentlichen Normarbeitszeiten von 36 bis 40 Stunden. Es gibt also schon viel Flexibilität. Wogegen ich mich immer ausgesprochen habe, ist eine gesetzliche Änderung für die Normarbeitszeit. Die soll aus meiner Sicht so bleiben, wie sie ist. 32 Stunden sind aus meiner Sicht nicht darstellbar. Es macht aber, finde ich, auch keinen Sinn mehr Normarbeitszeit vorzusehen. Die jetzige Regelung ist gut und bietet viel Flexibilität für die Kollektivvertragsparteien, es so zu regeln, wie es der jeweiligen Branche auch angemessen ist. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich auch die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten. Sie haben die 33,3 Stunden angesprochen. Derzeit liegt die tatsächliche durchschnittliche Arbeitszeit darunter, nämlich bei ungefähr 30 Stunden. Wenn man alle Personen zusammennimmt, die Teilzeit und Vollzeit arbeiten, dann wäre die laut dieser Studie gewünschte Arbeitszeit im Durchschnitt also sogar höher. Ich halte das Ganze tatsächlich für eine Diskussion, die jetzt ideologisch geführt wird, uns aber nicht weiterbringt.