So geht der erste ÖVP-Grande auf Herbert Kickl zu

„Krone“: Herr Mahrer, sind wirklich die Grünen alleine schuld an der hohen Inflation?

Harald Mahrer: Die Sozialpartner haben gemeinsam im April 2022 nach dem Beginn des Angriffskriegs in die Ukraine einen Vorschlag gemacht, wie man in die Energiepreise eingreifen kann. Der Kanzler hat versucht, den grünen Regierungspartner zu überzeugen. Das ist nicht gelungen und nachweislich jetzt ein zentraler Faktor für die hohe Inflation. Rückblickend hätte man das faktenbasiert besser machen können.