Politik aktuell: Schwarzer Pechvogel, blaue Sphinx

Er könnte sich schon in zwei Wochen den Titel „tapferer Pechvogel des Jahres“ sichern: Florian Tursky hat für seine Kandidatur um das Bürgermeisteramt Innsbrucks den angenehmen Job des Staatssekretärs für Digitalisierung aufgegeben. Seine Chancen, Chef der Landeshauptstadt zu werden, sind intakt, aber nicht gerade hoch. Er tritt gegen den populistischen Grün-Politiker und Bürgermeister Georg Willi, gegen eine traditionell starke FPÖ und eine ÖVP-Abspaltung an. Die haben in Innsbruck Tradition, die Nähe zu Italien bemerkt man weniger an der Küche der Tiroler Hauptstadt denn an ihrer Parteien-Zersplitterung.