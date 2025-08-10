Dämpfer für Muslic: Schalke verliert bei Lautern

Ist die Euphorie schon verpufft? Jedenfalls ist es ein Dämpfer für den österreichischen Neo-Traine Miron Muslic: Nach dem starken Auftakt in die zweite deutsche Fußball-Bundesliga hat Schalke 04 am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern einige Offensiv-Schwächen aufgezeigt – und mit 0:1 verloren.