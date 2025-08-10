Niedrigste Pflegestufe für schwer kranken Bub (2)

Epidermolysis bullosa (EB) ist eine angeborene Hauterkrankung und zählt zu den seltenen Erkrankungen. EB bewirkt, dass die Haut bei geringsten Belastungen Blasen bildet oder reißt. Wunden können auch an den Schleimhäuten, in Mund, Augen, Speiseröhre und im Magen-Darm-Trakt auftreten. Bei schweren Formen ist die Lebenserwartung verkürzt. In Österreich gibt es 500 Betroffene, in ganz Europa sind es um die 30.000 Menschen, die mit EB diagnostiziert wurden.

DEBRA Austria ist eine über Spenden finanzierte Patientenorganisation für Betroffene.

Spenden werden dankbar angenommen: www.Schmetterlingskinder.at

IBAN: AT022011180080181100

BIC: GIBAATWWXXX

ZVR: 412404499