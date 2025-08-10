Arwa: Wie ein Mädchen aus dem Irak das Glück fand

„Die drei Jahre ohne Papa waren schlimm“, sagt Arwa (Name von der Redaktion geändert) leise. Der Vater bangte im Irak um sein Leben und musste fliehen. Drei lange Jahre hing Arwa mit ihrer Mutter und ihren drei Geschwistern zwischen Ländern und Behörden fest, die Unsicherheit als stetiger Begleiter. Erst als ihr Vater in Vorarlberg Fuß gefasst hatte, konnten sie endlich zu ihm. Ein Glück, das vielen heute verwehrt bleibt. Denn der Familiennachzug ist in Österreich seit Monaten de facto ausgesetzt.