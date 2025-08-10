Neuer Vertrag? „Spielberg muss uns nur fragen!“

Melonis Regierung eine der langlebigsten Italiens
Eifert Berlusconi nach
Der Countdown läuft! Nur noch eine Woche, dann rasen wieder die besten Motorrad-Fahrer der Welt über den Red Bull Ring in Spielberg. Vor dem Heimrennen sprach die „Krone“ mit MotoGP-Manager Carlo Ezpeleta über das Event, sein Produkt, die Zukunft und Vergleiche mit der Formel 1.
„Krone“: Herr Ezpeleta, die MotoGP startete mit dem Einstieg des Medienunternehmens Liberty Media in eine neue Ära. Wie wird sich das auf Ihre Serie auswirken?
Carlos Ezpeleta: Es geht aktuell vor allem um neue Rennstrecken, hier gibt es großes Interesse. Wir sind auf 22 Rennen im Kalender limitiert, hier erwarte ich kein Wachstum. Zuletzt haben wir mit Brasilien eine neue Strecke präsentiert – weitere werden folgen.
