Neuer Vertrag? „Spielberg muss uns nur fragen!“

„Krone“: Herr Ezpeleta, die MotoGP startete mit dem Einstieg des Medienunternehmens Liberty Media in eine neue Ära. Wie wird sich das auf Ihre Serie auswirken?

Carlos Ezpeleta: Es geht aktuell vor allem um neue Rennstrecken, hier gibt es großes Interesse. Wir sind auf 22 Rennen im Kalender limitiert, hier erwarte ich kein Wachstum. Zuletzt haben wir mit Brasilien eine neue Strecke präsentiert – weitere werden folgen.