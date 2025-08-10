Kunden-Ärger über abgelaufene Rubbellose

Was vermutlich viele nicht wissen: Auch Lottoscheine und Rubbellose haben ein Ablaufdatum. Diese Lektion wurde kürzlich einem Kunden aus Kärnten erteilt, dem in Graz gleich mehrmals hintereinander alte Spielscheine verkauft wurden. Die Österreichische Lotterien GmbH spricht von einem Einzelfall und sichert Hilfe zu.