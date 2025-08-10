Kunden-Ärger über abgelaufene Rubbellose

Melonis Regierung eine der langlebigsten Italiens
Was vermutlich viele nicht wissen: Auch Lottoscheine und Rubbellose haben ein Ablaufdatum. Diese Lektion wurde kürzlich einem Kunden aus Kärnten erteilt, dem in Graz gleich mehrmals hintereinander alte Spielscheine verkauft wurden. Die Österreichische Lotterien GmbH spricht von einem Einzelfall und sichert Hilfe zu.
Um seine Tochter samt Familie zu besuchen, kommt Walter Schaffer aus St. Georgen am Längsee (Kärnten) regelmäßig nach Graz. Stets mit im Gepäck: ein Gastgeschenk für sein Enkel- und Patenkind. Als kleine Draufgabe steckt der Pensionist gerne Rubbellose dazu. So geschehen vor wenigen Tagen als auch bei vorangegangenen Treffen.
