„Haben Probleme, sollten aber nichts krankjammern“

Auch über das Pensionsantrittsalter wurde diskutiert. Viel zu niedrig, so Köppl-Turyna. In Österreich würden 18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Pensionen ausgegeben, in Dänemark nur acht. Ein Problem, das seit Jahrzenten besteht. Minister Kocher war generell bemüht, das Positive herauszustreichen. „Der Wirtschaftsstandort Österreich ist gut. Aber die Zukunft schaut nicht mehr so rosig aus. Wir haben einige Probleme, die wir beobachten und angehen müssen. Aber wir sollten nichts krankjammern.“