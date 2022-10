„Projekt hat mir wieder mehr Lebenssinn gegeben“

Seit April 2021 gibt es in Gramatneusiedl im Bezirk Bruck an der Leitha keine Langzeitarbeitslosen mehr. Denn im Oktober 2020 wurde hier das Modellprojekt „MAGMA“ ins Leben gerufen. MAGMA bedeutet „Modellprojekt Arbeitsplatzgarantie Marienthal“ und wird von den Universitäten in Wien und Oxford begleitend beforscht. Ziel ist es, Langzeitarbeitslosen eine Beschäftigungsgarantie zu geben.