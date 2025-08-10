„Unser Land hat Arnautovic viel zu verdanken“

Mit Arnautovic will Stocker einen der bekanntesten Österreicher mit serbischen Wurzeln treffen. In einem Gespräch zwischen Stocker und Arnautovic, der seit wenigen Wochen beim serbischen Spitzenklub Roter Stern Belgrad kickt, solle es um die verbindende Kraft des Sports gehen. „Marko Arnautović steht für die starken menschlichen Bande zwischen Österreich und Serbien. Unser Land hat Marko Arnautović viel zu verdanken“, betonte Stocker im Vorfeld.