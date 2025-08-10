Vorteilswelt
Stocker nach Belgrad

„Unser Land hat Arnautovic viel zu verdanken“

Fußball International
10.08.2025 07:12
Bundeskanzler Christian Stocker (li.) trifft Marko Arnautovic in Belgrad.
Bundeskanzler Christian Stocker (li.) trifft Marko Arnautovic in Belgrad.

„Unser Land hat Marko Arnautovic viel zu verdanken.“ Sagt Bundeskanzler Christian Stocker anlässlich einer anstehenden Reise nach Belgrad. Im Zuge derer wird er auch den österreichischen Rekord-Internationalen treffen.

Mit Arnautovic will Stocker einen der bekanntesten Österreicher mit serbischen Wurzeln treffen. In einem Gespräch zwischen Stocker und Arnautovic, der seit wenigen Wochen beim serbischen Spitzenklub Roter Stern Belgrad kickt, solle es um die verbindende Kraft des Sports gehen. „Marko Arnautović steht für die starken menschlichen Bande zwischen Österreich und Serbien. Unser Land hat Marko Arnautović viel zu verdanken“, betonte Stocker im Vorfeld.

Lesen Sie auch:
Sarah und Marko Arnautovic müssen aktuell ohne einander auskommen.
Nach Belgrad-Wechsel
Arnautovic-Herzdame: „Ich vermisse dich so sehr!“
07.08.2025
Champions-League-Quali
Roter Stern siegt bei Kurz-Einsatz von Arnautovic
06.08.2025
Muss ÖFB-Star zusehen?
Sorgen um Arnautovic vor Duell in der CL-Quali
05.08.2025

Wien drittgrößte „serbische“ Stadt
Die serbische Diaspora in Österreich beläuft sich auf rund 300.000 Menschen, darunter sind laut Bundeskanzleramt etwa 122.000 serbische Staatsbürger. Wien gilt demnach aufgrund der großen serbischen Community gar als drittgrößte „serbische“ Stadt weltweit.

Grundsätzlich stehen bei Stockers Reise nach Belgrad aber die Themen EU-Erweiterung und Wirtschaft von Montag bis Mittwoch im Zentrum. Nachdem Stocker bereits im Mai am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Tirana teilgenommen hatte, ist dies die erste bilaterale Auslandsreise des Kanzlers in die Westbalkan-Region.

