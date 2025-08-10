Austria: „Mit einem Sieg unsere Ikone würdigen!“

„Ich habe 1989 aufgehört, Fußball zu spielen und 2011 schreien die Leute immer noch meinen Namen. Das ist einfach fantastisch.“ Bei der 100-Jahr-Feier war sein Auftritt 2011 in der Wiener Stadthalle der emotionale Höhepunkt, wurde Herbert Prohaska zum Jahrhundertspieler der Wiener Austria gewählt, hatte Schneckerl bei der Verleihung mit den Tränen zu kämpfen. „Ich habe das nur geschafft, da ich fantastische Mitspieler hatte.“ Am Sonntag ist Prohaska als Ehrengast geladen, wird die violette Legende beim Heimspiel seiner Austria gegen den WAC anlässlich seines 70. Geburtstages groß gefeiert. Auch Klubgrößen wie Toni Polster, Karl Daxbacher oder Toni Pfeffer sind unter den Gratulanten. Die Fans werden den Jubilar mit einer Choreo hochleben lassen.