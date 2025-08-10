Austria: „Mit einem Sieg unsere Ikone würdigen!“

Jahrhundertspieler Herbert Prohaska wird am Sonntag zum 70er beim Austria-Heimspiel gegen den WAC (17 Uhr) gefeiert. Violett will für die Klublegende jubeln. Der deutsche Stürmer Johannes Eggestein vergleicht Schneckerl mit Franz Beckenbauer.
„Ich habe 1989 aufgehört, Fußball zu spielen und 2011 schreien die Leute immer noch meinen Namen. Das ist einfach fantastisch.“ Bei der 100-Jahr-Feier war sein Auftritt 2011 in der Wiener Stadthalle der emotionale Höhepunkt, wurde Herbert Prohaska zum Jahrhundertspieler der Wiener Austria gewählt, hatte Schneckerl bei der Verleihung mit den Tränen zu kämpfen. „Ich habe das nur geschafft, da ich fantastische Mitspieler hatte.“ Am Sonntag ist Prohaska als Ehrengast geladen, wird die violette Legende beim Heimspiel seiner Austria gegen den WAC anlässlich seines 70. Geburtstages groß gefeiert. Auch Klubgrößen wie Toni Polster, Karl Daxbacher oder Toni Pfeffer sind unter den Gratulanten. Die Fans werden den Jubilar mit einer Choreo hochleben lassen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.