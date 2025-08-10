Vorteilswelt
Herbert Prohaska

Austria: „Mit einem Sieg unsere Ikone würdigen!“

Bundesliga
10.08.2025 06:30
Austrias Jahrhundertspieler Herbert Prohaska
Austrias Jahrhundertspieler Herbert Prohaska(Bild: Gradwohl Gerhard)

Jahrhundertspieler Herbert Prohaska wird am Sonntag zum 70er beim Austria-Heimspiel gegen den WAC (17 Uhr) gefeiert. Violett will für die Klublegende jubeln. Der deutsche Stürmer Johannes Eggestein vergleicht Schneckerl mit Franz Beckenbauer.

0 Kommentare

„Ich habe 1989 aufgehört, Fußball zu spielen und 2011 schreien die Leute immer noch meinen Namen. Das ist einfach fantastisch.“ Bei der 100-Jahr-Feier war sein Auftritt 2011 in der Wiener Stadthalle der emotionale Höhepunkt, wurde Herbert Prohaska zum Jahrhundertspieler der Wiener Austria gewählt, hatte Schneckerl bei der Verleihung mit den Tränen zu kämpfen. „Ich habe das nur geschafft, da ich fantastische Mitspieler hatte.“ Am Sonntag ist Prohaska als Ehrengast geladen, wird die violette Legende beim Heimspiel seiner Austria gegen den WAC anlässlich seines 70. Geburtstages groß gefeiert. Auch Klubgrößen wie Toni Polster, Karl Daxbacher oder Toni Pfeffer sind unter den Gratulanten. Die Fans werden den Jubilar mit einer Choreo hochleben lassen.

Ähnliche Themen
Herbert ProhaskaFranz Beckenbauer
