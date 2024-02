Lebensmittel-Preisvergleich: Wo ist die Datenbank?

Zwischen Mai und Dezember 2023 sind die Preise für Lebensmittel in Österreich mehr als dreimal so stark gestiegen, wie in Deutschland. Im selben Mai hat die schwarz-grüne Bundesregierung daher die Schaffung einer Preisvergleichsdatenbank für den Herbst versprochen. Bis heute fehlt davon jede Spur. Die SPÖ übt Kritik. Ob die Datenbank noch kommt und Sie heuer ein neuerlicher Preis-Schock im Supermarkt erwartet.