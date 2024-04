Millionen-Betrug: Wiener Polizei jagt diesen Mann

Fahrzeuge auf Globus verstreut

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnten bislang drei Fahrzeuge in Moskau, im bayrischen Rosenheim und in Wien sowie ein Whirlpool in Niederösterreich sichergestellt werden. Zumindest zwei weitere Fahrzeuge werden derzeit im Iran vermutet. Die Ermittlungen zu den übrigen Fahrzeugen verliefen bislang erfolglos. Die meisten davon werden im Ausland vermutet und wurden zur Fahndung ausgeschrieben.