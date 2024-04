Jeder umweltfreundliche Kilometer wird belohnt

Klimaneutral werden

„Wir haben uns große Ziele gesetzt und wollen bis 2040 klimaneutral werden. Daher sind wir gerne bereit, für den Einsatz der Bürger ein kleines Zuckerl zu geben“, so Bgm. Martin Kulmer. Immerhin hat seine Stadt den österreichischen Mobilitätswochenpreis 2023 erhalten. „Diese Ehrung spiegelt wider, dass sich unsere Bemühungen lohnen“, ergänzt Stadtrat Walter Brunner. René Schader vom Startup „ummadum“: „Alles, was es braucht, ist ein Smartphone, wo die App gratis heruntergeladen werden kann und den Beitritt zur St. Veit Community.“ Wer sich registriert hat, bekommt pro Kilometer ummadum-Punkte. Diese können in der Stadtbücherei in City Cards eingelöst werden.“