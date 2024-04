„Jeder Zuwanderer zieht drei weitere nach“

Wien will jetzt plötzlich Residenzpflicht

Mittlerweile dämmert es auch der Wiener SPÖ, dass es die Stadt ein Problem mit zu viel Migration hat. Die Schuld dafür sucht man aber woanders, nämlich beim Bund. Die Stadtregierung, die jahrzehntelang Anreize für den Zuzug in die Bundeshauptstadt gesetzt hat, will jetzt die Einführung einer Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge. Das heißt: Nicht Berufstätige mit abgeschlossenem Asylverfahren sollen drei Jahre lang in jenem Bundesland leben müssen, in dem ihr Verfahren absolviert wurde.