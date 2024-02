So viel kostet ein Asylwerber den Steuerzahler

Die Krisenherde der vergangenen Jahre haben auch die Asylanträge in die Höhe schnellen lassen. 2015 und 2022 sind hier besonders hervorzuheben. In Österreich kommen Asylwerber bis zur Abklärung des endgültigen Status in die Grundversorgung. Arbeiten dürfen sie in dieser Zeit nicht. Derzeit befinden sich in Österreich insgesamt 70.000 Personen (inklusive geflüchteter Ukrainer) in dieser. Rund 30.000 von ihnen leben in Wien - womit die Bundeshauptstadt den Bärenanteil der Geflüchteten versorgt.