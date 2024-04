Profis ganz privat: „So ticken unsere Männer!“

„Dafür trainieren und arbeiten wir das ganze Jahr, es ist einfach die geilste Zeit!“ Wenn es im Basketball-Sport um die Frage der Bedeutung der Play-offs geht, gibt es von Gmunden und Wels nur eine Antwort. Aber was machen die für Körper und auch Geist sehr, sehr anstrengenden nächsten Wochen mit den Spielern bzw. Trainern? Wie ticken sie, was ändert sich dadurch im Alltag und welche Bedeutung spielt dabei die Familie? Die „Krone“ fragte bei denen nach, die es natürlich am besten wissen müssen. Den Herzdamen von Gmunden-Aushängeschild Toni Blazan und Wels-Trainer Sebastian Waser.