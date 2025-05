„Wenn ein Vulkan ausbricht, ist er Gold wert“

Am Sonntag steigt in Favoriten das 346. Wiener Derby – die Austria ist noch voll im Titelrennen, darf vom Meisterteller träumen! Was unweigerlich auch Erinnerungen an den letzten Triumph 2013 weckt. Mit Trainer Peter Stöger. Der jetzt auch in Hütteldorf heiß gehandelt wird. Bei Rapid hat man aktuell aber andere Sorgen, hofft man auf ein „blaues Auge“ (Platz fünf). Aber zumindest bei Sportchef Markus Katzer sollte rasch eine Entscheidung fallen...