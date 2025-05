Exotik in der Bauernkiste: Was regionale Kost kann

Treffpunkt Maxnhof in Thaur in Tirol. Hier baut Sabine Waldner mit ihrer Familie und zwei Mitarbeitern Gemüse und Obst an. Die Klassiker wie Tomaten und Karotten ebenso wie Exotisches. Mini-Melonen, gewachsen in Tirol – auch das gibt es. Waldner ist eine von rund 60 Lieferanten der Tiroler Bauernkiste, die 1997 mit einer neuen Form der Direktvermarktung ein Pionierprojekt in Österreich war. Heute werden im Raum Innsbruck und im Oberland jede Woche rund 700 Kisten befüllt und direkt vom Bauernhof an Kunden geliefert. „In der Kiste steckt, was Saison und Region hergeben“, sagt Therese Fiegl, Gründerin der Bauernkiste.