Land wartet auf den Bund, Bund wartet auf das Land

Es ist die Woche der entscheidenden Beschlüsse, zumindest, was die Projektpartner in OÖ betrifft: Am Montag segnete die Landesregierung den Finanzierungsplan für die Regional-Stadtbahn ab. Am Donnerstag, erfolgt dasselbe im Linzer Gemeinderat. Warum jetzt alle auf den Bund warten – und umgekehrt.