Doch noch Schulterschluss bei Regional-Stadtbahn

Neuer Nahverkehrsknoten entsteht in Urfahr

Die Straßenbahntrasse beim Nahverkehrsknoten Urfahr Ost wird mit dem Bau der Regional-Stadtbahn eine Etage tiefer gelegt. Dies schafft oberirdisch den notwendigen Platz für die Stadtbahn und ermöglicht – ähnlich wie am Linzer Hauptbahnhof – sehr kurze und damit attraktive Umsteigbeziehungen. Die Planungen ergaben für die Trassenführung Richtung Osten ebenfalls eine bevorzugte Verkehrsvariante. Anstatt über die Prager Straße zu verkehren, wird eine Trasse über den Heilhamerweg, also mit Fortsetzung am Donaudamm, präferiert. In der Reindlstraße in Urfahr war ursprünglich angedacht, O-Bus und Regional-Stadtbahn parallel zu führen – das wurde allerdings mittlerweile verworfen. Erwartet wird, dass 40.000 Fahrgäste an einem Werktag die neue Stadtbahn nutzen. Im Endausbau soll es einen Fünf-Minuten-Takt geben.