So soll die geplante Regional-Stadtbahn aussehen

OÖ in Käufergemeinschaft

Oberösterreich hat sich dazu einer Käufergemeinschaft angeschlossen, der auch fünf regionale Verkehrsverbünde in Deutschland sowie das Land Salzburg angehören. Daher habe man einen günstigeren Preis erzielen können: Derzeit wird mit Kosten von 125 Millionen Euro für die 20 TramTrains kalkuliert, die im Werk des Herstellers „Stadler Rail“ in Valencia bereits konstruiert und ab 2026 ausgeliefert werden. Zum hinkenden Vergleich: Die Cityrunner-Straßenbahnen in Linz kosteten bei ihrer Einführung vor mehr als zehn Jahren drei Millionen Euro pro Stück.