Regionalstadtbahn Linz: Wien prüft Finanzierung

Bund soll 333,5 Millionen Euro zahlen

Für den Rest - immerhin 333,5 Millionen € - soll der Bund aufkommen, was auch in einer sogenannten §15-Vereinbarung mit der zuständigen Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) vereinbart werden soll. Aktuell gibt es zwischen Wien und Linz ein „Memorandum of Understandig“, was allerdings im Juristendeutsch nicht als bindender Vertrag angesehen wird.