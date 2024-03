Russen vermelden „heftige Kämpfe“ im eigenen Land

Pro-ukrainische russische Kämpfer greifen eine nahe der ukrainischen Grenze gelegene Ortschaft auf russischem Gebiet an. Die Miliz „Freiheit für Russland“ erklärt bei Telegram, ihre Kämpfer hätten in der Ortschaft Tjotkino in der Region Kursk ein gepanzertes russisches Militärfahrzeug zerstört.