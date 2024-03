Kreml freut sich über Unterstützung des Papstes

„Bewaffnete Ukrainer unter blau-gelber Flagge“

In seiner Ansprache spielte Selenskyj direkt auf die Äußerungen des Papstes in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen an. Die russischen „Mörder und Folterknechte“ würden nur deshalb nicht weiter nach Europa ziehen, weil sie von bewaffneten Ukrainern „unter der blau-gelben Flagge“ aufgehalten würden. Viele Wände von Häusern und Kirchen in der Ukraine, die „einst weiß“ waren, seien von russischen Granaten verbrannt und zerstört worden. „Und das sagt sehr viel darüber aus, wer aufhören muss, damit der Krieg beendet wird“, erklärte das ukrainische Staatsoberhaupt.