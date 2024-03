„Schade, mein Gegner war körperlich bereits tot“

„Eigentlich war für mich noch mehr möglich“, sagte Laurin Böhler lächelnd, nachdem er sich am Sonntag beim Grand Prix in Linz in der Klasse bis 100 Kilogramm Bronze geholt hatte. „Ich hatte Leonardo Goncalves, der später Gold holte, im Viertelfinale schon am Rande einer Niederlage. Der war körperlich schon tot. Leider habe ich es nicht geschafft, den Sack zuzumachen.“