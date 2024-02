Judoka Böhler schließt Los Angeles 2028 nicht aus

„Seit einigen Monaten bin ich schmerzfrei, da macht mir das Ganze wieder richtig Spaß“, gesteht der Modellathlet, der sich nach drei Kreuzbandrissen und einem Bandscheibenvorfall zwischen sechstem und siebtem Halswirbel zurück in die Erfolgsspur gekämpft hat. Ob es sich noch für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris diesen Sommer ausgeht? „Realistisch gesehen, ist das weit weg“, gesteht Laurin. „Theoretisch ist es möglich, aber mit Aaron Fara habe ich in Österreich einen Konkurrenten in meiner Klasse, der aktuell deutlich vor mir liegt.“