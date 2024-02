„Ich möchte mein ganzes Leben hier verbringen“

...ihren nächsten Wettkämpfe:

„Ab 8. März gastiert die World-Tour in Linz. Das wird mein nächster Einsatz. Bis jetzt war der Plan, so viele Turniere wie möglich zu bestreiten. Das werde ich nun mit Headcoach Yvonne Snir-Bönisch genau anschauen. Aber in Linz und bei der EM in Zagreb kämpfe ich sicher. Ich will meine Hochform ausnutzen!“