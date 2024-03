Rätsel um Palmen in einer Döblinger Parkanlage

Auf der Wiese und dem Spielplatz im Saarpark in Döbling toben die Kinder herum. Auf den Bänken sitzen die Eltern und genießen die Sonnenstrahlen. Ein Hund erledigt sein kleines Geschäft am Schutzzaun eines Jungbaumes. Wo der Vierbeiner das macht, ist ihm wohl herzlich egal, bei der Besitzerin sorgt der auserwählte Baum doch für Stirnrunzeln. Denn bei der Pflanze handelt es sich nicht gerade um das übliche Wiener Parkgewächs. In diesem Döblinger Park stehen nämlich drei halbwüchsige Palmen.