Inflation in Spanien fällt unter drei Prozent

Annäherung an Zielwert der EZB

In der viertgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone nähert sich die Inflation dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gemeinsamen Währungsraum mittelfristig eine Inflationsrate von 2 Prozent anstrebt. Neue Inflationszahlen für den Währungsraum werden am Freitag erwartet.