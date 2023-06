Inflation in Spanien sinkt und sinkt

In Spanien hat sich die Inflation erneut deutlich abgeschwächt. So lagen die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) im Juni nur noch 1,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Eine niedrigere Preissteigerung klingt verführerisch. Allerdings bedeutet sie nicht unbedingt, dass den Bürgern am Monatsende mehr Geld in ihrem Börserl bleibt.